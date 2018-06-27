後院又起火！美參議院尋求限制川普在關稅決定上的權力

川普的後院又起火了！美國參議院正考慮限制美國總統川普以國家安全為由加征關稅的單方面權利。

彭博社援引猶他州參議員、負責貿易政策的參議院財政委員會主席 Orrin Hatch 周二表示，他計劃推動獨立立法，且重點將放在川普今年對貿易盟友徵收鋼鋁關稅所採用的 232 條款，以解決議員們對川普徵收新關稅的擔憂。

Hatch 稱：

鋼鋁關稅的教訓已經很明顯了，這些關稅難以促進美國的國家安全。

上述媒體還援引田納西州共和黨資深參議員、參議院外交委員會主席 Bob Corker 表示，他將試圖在本周參議院會議上提議在一項農業法案上加上限制總統權利的內容，也就是本月早些時候他提議設定的一項立法，規定總統以國家安全為由徵收關稅時要接受國會審查。

具體來講，根據 Corker 提議的該議案，美國總統根據 232 條款限制進口時，必須先向國會提交相關限制進口方案，然後由國會在 60 天內討論和投票表決，決定總統是否能以國家安全為由對進口產品徵收關稅。這不僅適用於美國政府未來的「232 調查」，也適用於過去兩年進行的「232 調查」。

據新華社，6 月 26 日周二，美國 270 多家全國和地方性商業組織發表聯名信，表示支持 Corker 提出的議案，呼籲國會通過立法限制美國總統川普基於國家安全理由徵收關稅的權力。

公開信還稱，美國對進口鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅，已經遭到了美國貿易夥伴和親密盟友採取報復性關稅，這「正在瓦解美國為建立一個志同道合的聯盟、打擊不公平的貿易投資政策所做出的努力」，將對美國經濟產生嚴重的負面影響。

根據美國《1962 年貿易擴展法》第 232 條款，美國政府有權對進口產品是否損害美國國家安全啟動調查。川普根據這一條款對進口鋼鋁產品加征關稅之後，又對進口汽車及零配件啟動「232 調查」，通過推特威脅對歐洲汽車徵收 20% 的關稅。此舉令全球貿易緊張情勢再次升級。