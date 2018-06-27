台股盤後－台積電續貼息不給力 被動又遭當沖襲擊 下跌41點年線失守

台股今 (27) 日早盤在被動元件領軍下，股后國巨一度收復 1100 元，不過台積電連續第 3 天貼息，拖累昨天除息的富邦金、國泰金也陷入貼息，引發市場賣壓，中場漲幅開始收斂，連領頭上漲的被動元件也難敵當沖壓力，國巨午盤後翻黑，尾盤指數還出現摜壓，終場下跌 41.14 點，以 10701.03 點作收，儘管守住 10700 點，但仍跌破年線 10713 點，成交值 1458.52 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，終場小漲 0.25 點，以 153.81 點作收，成交值 414.88 億元。

台股類股今天呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 1.8%，貿易百貨也跌逾 1%，電子通路、水泥、航運、半導體、油電燃氣、資訊服務、建材營造、其他電子、玻陶、汽車、鋼鐵、金融、電腦設備、電機機械、其他類等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則有電器電纜、造紙、化學、化學生醫、食品、觀光、紡纖、生醫、通信網路、橡膠、電子零組件、塑膠等。

電子三雄今天表現溫吞，儘管台積電早盤一度有啟動填息企圖，不過開盤後不到一小時股價就又翻落平盤之下，呈現連續 3 天貼息，鴻海走勢也跟台積電類似，都是在中場過後跌到平盤之下。至於股王大立光則是早盤電子三雄領頭羊，不過中場開始出現短線漲多獲利了解賣壓，尾盤反倒大跌逾 3%。

被動元件早盤由股后國巨收復 1100 元帶動，包括今展科、雷科、堡達均亮燈漲停，不過受到當沖賣壓影響，國巨午盤過後翻黑，大毅、奇力新、越峰、聚鼎、智寶等也均收黑。

另外光碟片雙雄也陷入明顯震盪，錸德早盤以大跌 8% 開出，馬上又拉高到平盤之上，尾盤又以小黑作收；中環則是在平盤上下震盪，尾盤下跌逾 3%。

MOSFET 概念股則是漲跌互見，大中、茂達、杰力出現拉回，尼克森及富鼎則相對抗跌。

分析師林孟漢表示，年線是台股今年以來很重要的上升趨勢線，就算 2 月初台股因為美股大跌而回測年線，但是依然有守住，不過今天卻因為電金權值股包括台積電、國泰金及富邦金都呈現貼息，讓盤勢轉弱，再加上外資仍偏向賣超，如果無法儘速重新站回年線，對於後續的除息行情將是雪上加霜。

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