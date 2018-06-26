台股盤後－股后國巨強彈力抗台積電連2天貼息 小跌44點年線失而復得

台股今 (26) 日因為美股大跌，壓抑台積電連續 2 天貼息，儘管金控雙雄國泰金及富邦金緩步填息，但指數仍開低走低，盤中一度大跌 135 點，摜破年線 10711 點，中場過後中小型強勢族群開始反攻，股后國巨快閃漲停，帶動被動元件、矽晶圓、光碟片、挖礦概念股、MOSFET 等均出現買盤拉抬，指數跌幅也明顯收斂，終場小跌 44.29 點，以 10742.17 點作收，成交值 1407.01 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是呈現開低走低，尾盤跌幅收斂，終場小跌 0.18 點，以 153.56 點作收，成交值 415.59 億元。

台股類股今天呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是半導體類股，跌幅達 1.4%，金融、航運、造紙、電器電纜、紡纖等跌幅也均超過 1%，水泥、玻陶、橡膠、電腦設備、電機機械、其他類、觀光、其他電子、生醫、化學生醫、化學、汽車、通信網路、資訊服務、鋼鐵等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則有電子零組件、貿易百貨、油電燃氣、電子通路、光電、建材營造、食品、塑膠等。

電子三雄今天呈現一強兩弱，其中股王大立光持續抗跌，繼續將底部墊高到 4500 元，不過台積電則是呈現第 2 天貼息，盤中最低來到 212.5 元，創下 2017 年 8 月中以來新低，鴻海也陷入 80 元大關保衛戰。

不過中小型股則是今天買盤追捧指標，其中被動元件又重新取回強勢股主流，包括股后國巨盤中一度漲停，華新科及越峰更是直接鎖住漲停，光頡、奇力新、新昌電、佳邦、大毅、禾伸堂、立隆電、凱美、華容、金山電、立敦等，漲幅都在 1% 以上。

光碟片雙雄也同樣演出戲劇性走勢，其中錸德開盤繼續摜壓到跌停，但是盤中 11 點左右突然爆出 3.3 萬張大量，股價旱地拔蔥打開跌停，拉到平盤之上。矽晶圓族群也是有買盤湧入，環球晶、中美晶、合晶及嘉晶均收紅。

MOSFET 族群包括大中、富鼎、尼克森、茂達等也均收紅。挖礦概念股則由麗臺及青雲漲停帶頭，撼訊、承啟、映泰等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天呈現權值股弱，但是中小型股強彈的盤勢，主要關鍵還是在外資持續賣超權值股，整體來看，台股今天成功守住年線，表示多方抵抗力道不弱，但是台積電的除息行情何時能從貼息轉為填息，還是要看外資何時轉為買超。

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