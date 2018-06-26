三大法人賣超67億元 台積電鴻海難擋外資賣壓 同遭連8賣

台股今 (26) 日因台積電連續 2 天貼息，盤中一度大跌 135 點，摜破年線 10711 點，終場下跌 44.29 點，以 10742.17 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 61.88 億元，外資自營商買超 0.79 億元，投信賣超 2.11 億元，自營商自行賣超 0.12 億元，自營商避險賣超 3.12 億元，合計賣超 67.24 億元。外資同步連 8 天賣超鴻海及台積電，創 5 月以來最長紀錄。

期貨部分，三大法人僅自營商續偏多，外資續減碼多單 1584 口，淨部位多單續降到 27416 口；投信加碼空單 24 口，淨部位空單來到 25627 口；自營商回補空單 174 口，淨部位空單降到 5012 口，合計三大法人加碼空單 1434 口，淨部位空單為 3223 口。

外資今天賣壓持續壟罩，包括晶圓雙雄台積電及聯電，光碟雙雄中環及錸德，面板雙虎友達及群創，全部遭到外資賣超摜壓，其中中環高居外資賣超首位，友達及群創也高居外資賣超第 2 名及第 3 名。另外鴻海、緯創、光寶科、和碩、華邦電、旺宏、欣興、晶電、晶圓電子、台達電、智邦、仁寶、廣達、亞太電、微星、聯發科等，外資賣超也均超過 2000 張。

金融股也持續遭外資提款，包括第一金、中信金、開發金，外資賣超均超過 5000 張，合庫金、元大金、台新金、國泰金、華南金、兆豐金、玉山金等，也遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 4 天賣超台灣 50，而且賣超張數接近一萬張，創今年 5 月以來新高；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 85818 張，第 2 名南亞科，買超 5340 張，第 3 名大聯大，買超 4799 張，第 4 名鼎元，買超 4145 張，第 5 名亞泥，買超 4009 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中環，賣超張數 19897 張，第 2 名友達，賣超 15140 張，第 3 名群創，賣超 13933 張，第 4 名台積電，賣超 12349 張，第 5 名鴻海，賣超 11489 張。

法人表示，外資今日態度不變，依然繼續賣超電金權值股，且面板雙虎仍是外資主要賣超標的，鴻海及台積電的賣壓也未減，如果外資無法轉賣為買，台積電恐怕很難完成填息，對指數要防守年線的壓力也會比較沉重。