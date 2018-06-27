台股盤中—權值股撐盤無力 指數開高震盪走低 力守年線

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年6月27號12點11分

受惠美股周二止跌回穩，台股今 (27) 日在股后國巨領軍被動元件族群衝高下，加上聯發科、台塑四寶與中信金等權值股擔任穩盤角色，指數開高震盪走低，盤中最高一度站上 10800.34 點後拉回，午盤由紅翻黑，今日預估成交量 1500 億元。

台股今日上漲 24.71 點，以 10766.88 點開出，盤中最低來到 10728.05 點，最高來到 10800.34 點；櫃買市場則以 153.47 點開出，盤中最高來到 154.79 點。

從蘋概三雄表現來看，鴻海為三雄中表現最強勢者，盤中上漲逾 0.12%、來到 81.1 元；台積電則是持續貼息，早盤開高後走低翻黑，盤中下挫逾 0.7%、來到 213 元；大立光同樣開高後由紅翻黑，盤中下挫逾 2%、來到 4430 元，為三雄中表現最弱勢者。

被動元件族群受惠供需吃緊，產業基本面佳，在國巨上漲 3.38% 領軍走揚下，禾伸堂盤中強攻漲停價 251.5 元鎖住，華新科也不遑多讓，盤中大漲逾 6%。

國巨相關權證。資料來源：鉅亨網整理

MOSFET 族群受惠營收展望佳，盤中上漲逾 2.6%，尼克森在第 3 季訂單全滿帶動下，也上漲超過 3.5%，大中上漲超過 2.7%，富鼎也勁揚超過 3%。

以族群來看，電子零組件族群最為強勢，上漲約 2%，其次為造紙與電纜族群，表現最為弱勢的為百貨、水泥與電通類股；櫃買市場以電通及遊戲族群最強勢，表現最弱勢的為鋼鐵族群。

法人指出，美中貿易衝突持續中，加上新台幣持續走貶，外資偏空操作，短期內恐不利資金流入，壓抑近期指數表現空間，目前操作上仍以個股基本面表現為主，力守年線支撐。