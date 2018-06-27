大灣區政策快出台 渣打：下半年可留意相關股份

渣打財富管理投資策略主管梁振輝，中美貿易緊張情況料會長時間持續，未來7月6日美國會否真的限制中國於美國投資活動，也是市場焦點。在市場動盪環境下，他建議亞洲美元債券，雖然有個別違約情況，但棕上體仍穩健；也可留意黃金。中國企業利潤率吸引，中長線可投資於中國股市。今年以來，至6月26日滬綜指跌13% ，然而MSCI中國指數只稍微下跌。

粵港澳大灣區政策有望於第三季出台落，他推薦可留意相關股份，特別是涉及區內人流、物流、資金流股份，例如大灣區內運輸基建股，於區內擁有土地儲備的內房股，以及為區內企業融資的金融機構。

另外，渣打銀行於2018年上半年，對珠三角200家企業進行調查。渣打大中華區高級經濟師劉健恒於6月27日於記者會上介紹調查結果，2017年區內工資增長達 6.3%，2018年預期增幅達7.7%，22%認為勞動市場仍然緊絀；另外近60% 企業指用工率高達8、90%，反映整體經濟狀況不錯。23%認為借貸情況緊絀，早前定向降準有助舒緩中小企壓力。

他認為環球經濟質素和動力不弱，美國受惠減稅和基建投資，2018年環球經濟增長達4%。然而，今年亦面對不少風險，26%受訪企業最關注中美貿易磨擦升溫，有70%企業認為中美貿易戰對其業務構成中、高風險；還有人民幣波動對企業影響，。

面對工資上升，前景不明，企業最好解決方法是自動化，簡化流程。50%企業已參與機械化生產，人工智能生產；60%表示會運用大數據，75%有中長線目標將產能升級，70%指今年將加大資本開支。事實上製造業相關投資於過去1、2季正在上升。

此外，渣打對200間珠三角企業調查顯示，高達28%企業則認為，2018年最大的風險是人民幣波動性。

文：周燕芬

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