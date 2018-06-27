百度與福特中國簽署合作 將建立智能車聯網聯合實驗室

6月27日，百度與福特中國宣布簽署戰略合作意向書，雙方將探索在車聯網、人工智能和數字營銷等領域的深度合作。

具體合作内容包括，雙方將基於以百度DuerOS為基礎的人工智能車聯網技術進行合作，包括語音語義、車載圖像、内容生態等多項技術，提供創新的車載信息娛樂系統和數字服務，從而讓福特車主擁有更簡潔個性化的用戶體驗。

通過百度人工智能技術以及信息服務生態系統，車主可使用自然語言即可完成對車輛的操作與交流，令車主輕松獲取日常生活中所需的信息併享受相關服務。百度與福特還計劃建立智能車聯網聯合實驗室，探索在中國市場的汽車和移動出行領域的業務合作機會。雙方將緻力於研發基於雲端的人工智能技術，全方位提升車主的用戶體驗，覆蓋車機、手機、智能家居、銷售平台等多個用戶觸點。

雙方還將尋求在雲計算領域的深度合作，例如，與福特車聯雲平台的合作。福特車聯雲平台是由福特智能出行有限公司旗下子公司Autonomic打造的開放雲平台，為出行和運輸生態系統的參與者提供服務，例如，車聯網的相關技術服務。

兩家公司還將利用雙方的優勢，應用先進技術和大數據，探索精準數字營銷解決方案的商業合作。

去年七月，福特汽車加入百度Apollo開放平台，是Apollo理事會成員之一，此次戰略合作意向的達成將進一步深化百度與福特現有的合作夥伴關系。

來源：騰訊《一線》作者 韓依民

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)