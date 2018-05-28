味全鮮乳可望取得中國星巴克訂單 台灣本業今年可望獲利

外傳味全 (1201) 可望與取得星巴克中國市場鮮奶訂單，味全董事長陳永清表示，目前正針對酪農端的品質與產量進行檢視，雖然仍未簽約，但雙方已有默契，時程無法說明；據了解，星巴克將是味全目前可能合作對象之一，類似業務及策略合作基於業務保密規範，味全無法多做評論，未來待有確認合作方向時，會再行說明。

味全今 (28) 日宣布攜手歐洲百年益生菌權威杜邦 Danisco 共同合作，打造出含有益生菌的機能優酪乳──「暢優 345 優酪乳」；陳永清表示，隨著天氣轉熱，進入飲料旺季，味全第二季業績將優於第一季，第三季也將優於第二季，今年全年業績將優於去年。陳永清表示，進入第二季後，業績增溫，今年台灣本業有機會獲利，至於味全主要獲利來源中國市場，今年也會持續成長。

杜邦營養與健康的首席應用專家──Anders Henriksson 說明，Danisco 有超過百年以上的歷史，擁有頂尖的活性益生菌技術，是首家在歐洲國家獲批可進行健康宣稱的益生菌供應商，「暢優 345 優酪乳」中所採用的益生菌──雙歧桿菌 HN345，是 Danisco 耗時十年以上，從二千多株菌種中反覆篩選與測試而決定的，HN345 可使排便順暢，獲瑞士與加拿大雙國官方健康認可，並有 53 篇科學文獻的專業支持。

味全第一季稅後盈餘 1.17 億元，每股盈餘 0.23 元，年增逾 155%，隨著乳品市占回溫，加上夏季冷飲旺季到來，有利味全旗下果汁及冷藏咖啡等銷售，可望帶動第二季及第三季業績成長。

此外，針對味全三重土地出售案，陳永清表示，由於金額超過上百億元，目前仍在與有興趣的廠商洽談中，進度沒那麼快。