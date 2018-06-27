三貝德攜手鴻海富連網 搶占210億教育直播商機

教育業者三貝德 (8489-TW) 今 (27) 日宣布，與鴻海集團旗下富連網合作，推出全台首創互動個人化教育直播平台，共同搶占 210 億元的國內補教直播商機，該平台預計 7 月 2 日正式上線。三貝德表示，跨入教育直播領域後，盼能快速搶占 2 成教育直播市場，持續深耕新型態教育直播藍海。

三貝德指出，全台國高中學生合計約 90 萬人，補習率約占 6 成，每名學生補習科目平均約 3 科，未來可能有 1 科是透過直播方式向名師學習，以每科補教市場的年收費約 4 萬元來看，國高中教育直播商機一年高達 210 億元。

三貝德表示，這次與鴻海集團旗下富連網所研發的便當機上盒，進行補習班課程直播合作，此結盟也代表三貝德更深入機上盒市場，該項合作將主打互動、個人化、即時直播，與其他業者僅提供錄播內容有相當大的差異。

三貝德本業除數位學習穩定成長外，去年起積極整併實體補習班，5 月單月營收已達 1.36 億規模，高中市占率更推升至 11%。三貝德表示，跨入教育直播領域後，盼能快速搶占 2 成教育直播市場，持續深耕新型態教育直播藍海。

鴻海集團旗下富連網於 2017 年推出的便當 4K 電視盒，至今用戶數突破 8 萬人，每月開機率高達 73%，用戶觀看時間累積近 4000 萬小時，是全台首個取得 Android TV 認證的具擴充性機上盒。



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