〈每日外資外匯觀點〉貨幣「世界盃」美元奪冠實力雄厚

在美國和歐盟針鋒相對的貿易衝突升級下，哈雷成為首家「豎白旗」的企業，宣布將外移產能至泰國，ING 外匯策略師 Viraj Patel 表示，此事預示了美國經濟前景不能免受任何貿易戰爭升級的影響，將很難看到聯準會預定的今年再升息兩次，明年再升息三次，而且未來升息 70-80 個基點的預期已被市場消化，恐怕將不利美元的漲勢。

在全球貿易戰風險升高下，周二美元指數彈升，最高來到 94.67，G10 貨幣全面下跌。

美元指數企圖重新站上 95。

貨幣「世界盃」美元奪冠實力雄厚

總體經濟和金融市場評論員 Neal Kimberley 撰文指出，美國經濟強勁，以及聯準會相對於其他央行的強勁升息軌跡，應該會繼續支撐美元，而且在貨幣的「世界盃」中，美元奪冠的實力雄厚。

Eurizon SLJ Macro 的 Stephen Li Jen 也認為，即使自 2015 年底以來，聯準會已升息 7 次，可預見的未來還有更多次的升息，將增強美元的吸引力。

摩根士丹利表示，下半年美元走勢取決於美國例外主義能否繼續，若能持續，美元可能將再上漲 4%-6%；若全球經濟成長追上美國，則美元可能下跌數個百分點，回歸跌勢。

三大投行同時看衰美元後市

至於看衰美元走勢的投行則有法國農業信貸銀行、澳新銀行及花旗。

法國農業信貸銀行認為，美元多頭部位已接近多年高點，進入超買區間，下修風險相當高。

澳新銀行表示，美國「雙赤」問題下，美元將走弱，歐元則從中受益。

花旗也認為，美元自 4 月中旬以來的漲勢將告終，而且隨著中期選舉的到來，將有轉弱的可能。