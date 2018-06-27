人民幣兌美元貶破6.6大關 分析師稱貿易戰緩和前恐持續承壓

人民幣兌美元貶勢未止，今 (27) 日跌破 6.6 大關，創近 6 個月新低，分析師認為，在美中貿易戰緩和前，人民幣恐持續承壓。

人民幣兌美元中間價，週三大跌 389 個基點，連續第 6 天下滑。

今日在岸人民幣與離岸人民幣，皆一度走貶 0.5%，分別來到 6.6145 兌 1 美元，以及 6.6163 兌 1 美元，雙雙創下 2017 年 12 月 19 日以來新低。

根據 CNBC 報導，凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家於報告中指出，中國人民銀行或許有意讓人民幣適度貶值；不過，目前人民幣大貶機率攀高、壓力加劇，人行可能會改變意向。

招商銀行外匯首席分析師李劉陽稱，在美中貿易爭端出現階段性緩和前，人民幣將持續承壓。

此外，在美國聯準會 (Fed) 持續推動貨幣政策正常化的情況下，新興市場貨幣將因強勢美元影響而走跌。

星展銀行外匯策略師 Philip Wee 稱，對多數國家來說，今年的情勢看起來「相當不穩定」，各央行貨幣政策，將走向分歧。

RBC Capital Markets 駐香港亞洲外匯策略主管 Sue Trinh 表示，在貨幣政策分歧擴大的情況下，人民幣仍有貶值空間。