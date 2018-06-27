中國官方樂見人民幣走跌 高盛：人民幣貶值比拋售美債更有利

人民幣跌勢不止，今 (27) 日中間價大貶 389 點，在岸與離岸人民幣更一舉貶破 6.6 大關。目前離岸人民幣已連跌十天，追平連跌紀錄。

人民幣中間價報 6.5569，上一交易日中間價報 6.5180，大貶 389 點。在岸與離岸人民幣雙雙跌破 6.61 關卡，其中離岸人民幣更創 2017 年 12 月 20 日以來新低。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

業內人士指出，目前人民幣的劇烈調整是內外部共同作用的結果。目前美元指數強勢上漲，而中美貿易戰即將進入情勢更險峻的階段，中國經濟成長前景惡化，人行下半年還可能降準 1-2 次，聯準會升息趨勢不變之下，中美利差收窄壓力不減，種種因素都左右著人民幣匯率走向。

外電報導，不少分析師認為，中國官方樂見人民幣走貶，一來可以緩解貿易戰帶來的壓力，而 CFETS 指數跟隨快速調整，也可以改善貿易條件。從高頻指標觀察，人民幣貶值壓力有所上升，但明顯小於 2015 年 811 匯改之後的壓力。

《証券日報》報導，有專家表示，適度貶值合理，可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，官方對人民幣寬幅波動的容忍度可能有所上升，短期內干預可能性低。在市場情緒仍未回穩之下，短期底部區域預估在在 6.7。考慮到近期人民幣貶值幅度明顯偏快，匯價存在短暫反彈的可能。

高盛分析師 Jan Hatzius 指出，中國在應對與美國貿易關係惡化下，讓人民幣貶值好過出售持有的大量美國公債。Hatzius 預測，人民幣貶值 5% 將拉低中國經濟成長率 0.4%，而這項作法比拋售美債來的好在於，如果中國持續出脫美債，會讓美國資金情況趨於緊張，連帶波及加拿大、墨西哥等其他國家。