【異動股】汽車及配件板塊再度走強 安凱客車(000868-CN)等多股漲停

今日早盤，汽車及配件板塊再度走強，截止發稿，安凱客車(000868-CN)漲停報5.27元，迪生力(603335-CN)漲停報7.69元，浩物股份(000757-CN)漲停報5.71元，合康新能(300048-CN)漲停報2.97元，今飛凱達(002863-CN)漲停報8.37元，京威股份(002662-CN)漲9.89%報4.00元，萬通智控(300643-CN)、正裕工業(603089-CN)、光洋股份(002708-CN)、北特科技(603009-CN)等股均紛紛大漲超5%。

消息面上，從發改委了解到，未來將推進新能源智能化汽車整合研發機制，醞釀建立國家層面的創新發展平台企業。相關負責人透露，新能源智能化汽車將在技術創新、産業生態、法規標準、産品監管、信息安全等方面構建戰略體系。未來或許會成立國家層面的智能創新發展平台公司，推進新能源智能化汽車在基礎設施標準、技術規則等方面的研究和發展。

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