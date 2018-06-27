【異動股】高鐵板塊直線拉升 晉西車軸(600495-CN)漲停

今日早盤，高鐵板塊直線拉升，截至發稿，晉西車軸(600495-CN)封漲停報3.88元，*ST天馬(002122)漲停報1.95元，晉億實業(601002-CN)漲5.04%報6.25元，太原重工(600169-CN)漲3.96%報2.36元，中國中車(601766-CN)、中鐵工業(600528)、時代新材(600458-CN)漲逾2%，中國鐵建(601186)、華鐵股份(000976-CN)等紛紛跟漲。

據科技部消息，近期，國家863計劃“高速鐵路動車組全生命周期數據集成管理研究與綜合”課題順利通過技術驗收。該課題從國家高速鐵路發展戰略需要出發，針對軌道交通行業的高鐵運行監測、運維管理、故障診斷等問題，開展了關鍵技術攻關，自主研發了“高速動車組全生命周期數據集成管理平台”，首次實現了高鐵的設計、製造和運維等全流程數據共享和閉環應用，示範應用效果良好，對提升我國高鐵製造企業的國際競爭力、實現以高質量製造為基礎的交通強國具有重要意義。

此前，交通部也已制定《交通運輸服務決勝全面建成小康社會開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程三年行動計劃(2018-2020年)》(以下簡稱《計劃》)，對“十三五”後3年交通運輸工作進行全面部署。《計劃》明確，在完善交通基礎設施網絡方面，著力推進綜合交通基礎設施建設，到2020年高速鐵路里程達到3萬公里，覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市。在服務國家重大戰略方面，將加強對雄安新區和冬奧會保障，高起點規劃、高標準建設雄安新區交通基礎設施，按照“1小時”轉場要求，加快推進2022年冬奧會配套交通項目建設。

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