降準已消化 2負面因素罩頂 港股五窮六絕魔咒本週恐應驗

人行降準料可為港股補充資金，惟 6 月至今恒指已累跌 1130 點，除非在餘下的 5 個交易大幅反彈，才可逃離「五窮六絕」之魔咒。分析師普遍認為，人行定向降準對港股刺激有限。在中美貿易摩擦升溫與拆款利率持續上升這 2 個負面因素下，恒指本周或有機會下探 28500 點。

人行昨 (24) 日宣佈自 7 月 5 日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。

事實上，降準消息上週已經傳出，消息已經消化，上週 A 股及內銀股均未見起色。內銀股上週五 ADR 表現偏軟，建行 (0939-HK)、工行 (1398-HK) 與中行 (3988-HK)ADR 合共拖累大盤跌 19 點。至於「三桶油」則受惠國際油價上升而表現良好，中石油 (0857-HK)、中海油 (0883-HK) 與中石化 (0386-HK) 合共帶動大市升近 47 點。

匯控 (0005-HK)ADR 折合港幣報 75.26 元，相當於帶動大市升 32 點。騰訊 (0700-HK) 折合報港幣 395.91 元，相當於拖累大市跌 14 點。

第一上海首席策略師葉尚志與金利豐證券研究部執行董事黃德几昨 (24) 日接受香港《文匯報》訪問時均表示，由於恒指上週下跌不少，因此今 (25) 日開盤後，恒指或會藉人行「放水」這消息而反彈。不過，由於小米 (1810-HK) 招股與半年結令香港拆款利率 (Hibor) 持續上升，以及中美貿易摩擦這 2 項負面因素仍然存在，因此恒指將呈現反覆向下的格局。

葉尚志預期恒指本週可能會下探 28500 點；黃德几則認為本週或 7 月初恒指有機會下探 28300 點。兩人均建議投資者要做好風險管理，不要急著進場。

今年以來，恒生指數累跌 581 點。期間，1 月爆升 2968 點，2 月回落 2043 點，幾乎打平，3 月再跌 751 點，4 月回升 715 點。進入 5 月，恒指跌 340 點，應驗傳統上「五窮六絕七翻身」的魔咒。

恒指上週收報 29338 點，升 43 點，但 1 星期累計挫達 970 點，而且已連跌 2 星期，若本週大盤出現過千點反彈，「六絕」之魔咒或有望失效。

《星島日報》引述民眾證券董事總經郭思治表示，近期市場的波幅，仍然主要是來自投資者的信心問題，當中最大憂慮，仍是中美貿易的不確定因素，令投資者的避險情緒高漲。估計港股將要視乎 7 月 6 日美國向中國開出的一批貨品關稅生效前，會否有好消息出現，才能知道後市走向。

本周投資者需留意事項：1) 人行定向降準對市場的正面影響有多大。2) 香港拆款利率走勢是否持續上升。3) 小米招股反應。4) 大陸地 PMI 數據表現是否符合 / 好過市場預期。5) 中美貿易摩擦最新進展。

