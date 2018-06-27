〈小米IPO〉生不逢時？小米招股次日現抽飛 12券商僅融資59.44億

香港首隻「同股不同權」新股小米 (1810-HK) 招股反應不如預期，昨 (26) 日甚至有個別券商出現客戶「抽飛」情況，合共流失近港幣 20 元融資保證金認購。綜合 12 間券商昨日累計為小米借出港幣 59.44 億元融資保證金額，比週一大砍 21.5%，「頂頭槌飛」更未見踪影。

「抽飛」指認購新股時要從所有申請者中抽取一定的比例，中簽者才可認購新股。「頂頭槌飛」指投資者在新股公開發售中，可以入飛認購的最高股數申請。

小米招股昨天已進入第二天，但市場反應卻較首天更冷淡。綜合 12 間券商資料，昨日累計為小米借出港幣 59.44 億元融資保證金額，比週一 (25 日) 的港幣 75.72 億元融資保證金額大砍 21.5%，意味有券商出現「抽飛」，其中在時富入飛融資保證金額削逾一半至港幣 13 億元，輝立入飛融資保證金額亦由週一的港幣 12 億元減至港幣 9 億元。

至於耀才及信誠均稱未有客戶抽飛，第二日認購金額分別維持港幣 13 億元及港幣 5 億元不變。積極為小米推出優惠的富途努力護航，表示週一合共借出約港幣 15 億元融資保證金。

雖然小米招股反應不似預期，港元短期拆款利率 (Hibor) 全面回落，但大部分券商提供的融資保證金利率仍高達 3% 以上，據悉有融資保證金客戶抽飛亦是考慮到利率問題，故改用現金認購。若以至昨日融資保證金額度計算，相當於公開發售超購逾 1.4 倍。

香港《明報》援引耀才證券研究部總監植耀輝表示，一向看淡小米業務，最主要都是因為公司估值太貴，難以說服投資者其業務性質不屬於手機硬件製造商，畢竟其互聯網業務只佔 8%。

植耀輝同時認為，公司創辦人雷軍在上市前獲價值 15 億美元 (約港幣 117 億元) 的無條件股票獎勵，安排令投資者關注。

立法會金融服務界議員張華峰認為小米「生不逢時」，現時大市處於下跌位置，外圍環境也惡劣，認為現在的市況未必能真實反映小米真正的價值，他本人會等候市況明朗及穩定下來後，再考慮入手。

假若小米最終認購反應未如理想，融資保證金投資者取得的股份，或會較本金還要多，例如投資者付出港幣 10 萬元本金，以融資保證金作出港幣 100 萬元的認購申請，最終可能取得超過港幣 10 萬元的股份。在這種情況之下，投資者是否需要補倉？

《星島日報》引述信誠證券聯席董事張智威表示，要視乎該投資者的情況而定。假如該投資者的證券戶口還有不少其他股票以至現金，證券行未必須要該等投資者補錢。

小米 6 月 25-28 日公開招股，預計 7 月 9 日掛牌。