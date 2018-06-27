中國將加快打造人工智能産業集群 布局概念股

據經濟參考報27日消息，為推動人工智能産業發展邁上新台階，在深化融合應用的同時，我國還將突破核心技術，引導人工智能産業技術創新體系建設，加快打造一批人工智能産業集群，完善政策體系，構建人工智能基礎支撐平台。

基本面上，據證券日報統計，截至6月26日，共有32家人工智能領域相關上市公司披露中報業績預告，業績預喜公司家數達到22家，佔比68.75%。從預計淨利潤最大變動幅度來看，卓翼科技、埃斯頓、樂普醫療、千方科技、川大智勝、和而泰、雪萊特等7家公司中報預計淨利潤同比增幅有望達到50%及以上。此外，奇信股份、高新興、科大訊飛、四維圖新、海康威視、英飛拓、奧飛娛樂、大立科技、江南化工、久遠銀海等10家公司中報預計淨利潤同比增幅則均達到或超過30%，其他中報業績預喜的人工智能領域上市公司還有：漢王科技、遠光軟件、大華股份、金奧博、高樂股份。

華融證券表示，中國在人工智能、大數據、雲計算、信息安全等領域已具有一定的技術實力，這些領域未來將持續快速發展。多項國家政策出台推動人工智能産業在我國快速發展，AI+場景正在逐步落地。在金融、交通、安防等領域，人工智能相關技術的滲透率正在快速提升，這將為相關企業帶來發展機遇。建議關註語音識别、計算機視覺、無人駕駛等人工智能細分領域的相關龍頭個股。

華創證券此前也表示，在數據、算力、算法持續快速進步的基礎上，人工智能不斷突破，相關應用場景不斷趨於實用。語音識别及翻譯開始用於越來越多的場景，特别是在智能硬件設備中已成為最重要的交互入口;智能駕駛雖然發展過程遇到一些小的風波，但在傳感器性價比快速提升、計算能力突破、路測數據快速增長、相關法律進一步完善共同推動下，總體處於快速發展階段;計算機視覺用於安防、醫學影像等領域正快速落地，併有望對相關行業産生變革性影響;自然語言處理用於復雜疾病診斷、法律問題輔助判斷等領域也處於快速成長期。AI仍將快速發展，從基礎層和應用層兩個維度把握投資機會。推薦中科曙光、浪潮信息、科大訊飛、恒生電子、四維圖新、華宇軟件、海康威視、蘇州科達。

來源：證券時報

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