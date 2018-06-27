環保業迎機遇 A股環保公司營收增23.2%

據證券日報報道，“中國環保産業正處在大有可為的戰略機遇期和産業結構深刻變革期，有2000多家央企及地方國企轉型或參與進來。”近日，全國工商聯環境商會會長趙笠鈞表示。

在中國供給側結構性改革深入推進的大背景下，環保産業作為國家戰略性新興産業，受益於環境保護政策、環境管理製度及環境保護投資的協同帶動，環境治理市場需求快速釋放，環保産業呈現景氣度總體上行、規模快速擴張的態勢。

截至4月28日，所有A股環保公司均依法公布了2017年年報。據中國環境保護産業協會調查及統計測算，我國已在海内外上市的環保公司(指有環保收入的公司)共149家，其中A股環保公司119家(不含2018年1月份上市的鵬鹞環保)。2017年，中國119家A股環保公司共實現環保業務營收1847.9億元，同比增長23.2%;環保業務淨利潤197.4億元，同比增長12.6%。2011年至2017年，中國環保産業總營收增長約2.6倍，年均增長約24%;環保産業營業收入與國内生産總值(GDP)的比值由0.7%上升到1.6%;對國民經濟直接貢獻率從1.1%上升到2.4%。環保産業在國民經濟體系中的地位顯著提升。

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