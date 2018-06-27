【IPO追蹤】鐵塔闖關集資780億 問鼎今年「集資王」寶座

由內地三大電訊商中移動(00941-HK)、聯通(00762-HK)及中電信(00728-HK)合資持股的中國鐵塔公司，傳將於本周在香港尋求通過上市聆訊。據路透旗下IFR引述知情人士報道，鐵塔公司上月已向港交所遞交上市申請，集資規模介乎80億至100億美元(約624億至780億港元)，有望問鼎今年「集資王」寶座。據悉公司目標估值達400億美元(約3120億港元)，料最快下周開始預路演(Pre-marketing)，擬7月下旬掛牌，中金及高盛為聯合保薦人。

雖然鐵塔公司的整體估值略為低於正在招股的本港首隻「同股不同權」新經濟股小米集團(01810-HK)，但市傳的集資規模若得以落實，即使以下限計算，仍然輕易超越集資額連番「縮水」至最多僅479.6億元的小米。

據初步招股文件顯示，該公司去年盈利19.43億元(人民幣,下同)，按年增長24.57倍；營業收入686.65億元，按年上升22.62%；EBITDA為403.57億元，升23.59%。

綜合市場消息，預料下半年上市的新股主要是新經濟公司，包括剛遞交申請的美團點評、平保(02318-HK)擬分拆的陸金所及金融壹賬通等，惟集資額大概200億至400億元，相信無礙鐵塔公司問鼎今年新股「集資王」寶座。

不過，鐵塔公司能否順利做一哥，仍要視乎兩隻內地巨型「獨角獸」滴滴出行及螞蟻金服何時啟動上市進程。

滴滴出行最新目標估值已高達6240億元，有機會今年底或明年初上市，保薦人及最終上市地點尚未敲定；而螞蟻金服在最新一輪融資後，市值已突破1.1萬億元，但因近月內地對跨類金融控股企業有新的牌照要求，故此螞蟻金服或最快待至明年才能在中港兩地掛牌。

來源：信報

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