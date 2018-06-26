李克強：中方將嚴格保護知識産權 絕不允許強製轉讓技術

據新華網報道，國務院總理李克強25日下午在人民大會堂與法國總理菲利普共同出席中法企業家座談會。來自中法兩國製造業、能源、金融等行業30餘家企業的負責人參加。

李克強表示，中法之間有傳統友誼，兩國企業有長期合作基礎、發展空間廣闊。中國對外開放的大門會越開越大。中國擴大開放本身就是為了維護和促進自由貿易體製，這也將為世界各國企業帶來發展機遇。歡迎法方企業抓住機遇，進一步擴大對華合作，爭取取得更多務實合作成果。

在回答關於法方企業願同中方開展高技術合作的問題時，李克強表示，中方張開雙臂歡迎法方企業加強對華高技術領域合作。中方將嚴格保護知識産權，絕不允許強製轉讓技術。在回答關於人員往來的問題時，李克強表示，中方正在積極推進改革和開放，為包括法國在内的外國企業家、商務人士來華開展業務提供更多便利，推動擴大中外人員往來規模，為推進務實合作提供更好條件。今天座談會的目的就是要了解和處理兩國企業界的關切和問題。相信兩國政府會積極回應和處理企業關註的問題。希望通過這種方式，使我們的合作更為順暢、領域更加寬廣。

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