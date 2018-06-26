蘋果新耳機代工傳英業達遭鴻海搶單 業內解讀謠言成分居多

外媒報導，蘋果 2019 年將推出新款 HomePod 智慧音響以及高端 AirPods 耳機，不過原本這兩項產品主要由英業達 (2356-TW) 生產，蘋果考慮將部分訂單轉由鴻海 (2317-TW) 旗下富士康生產；英業達 (2356-TW) 今 (26) 日對此表示，牽涉客戶事宜皆不予評論，而業內人士則認為，報導可能純屬謠言，英業達並未出現轉單。

彭博報導指出，蘋果考慮在音訊相關新品上，擴大下單鴻海旗下富士康，減少主要代工廠英業達的比重。

2016 年蘋果新版耳機上市時程延遲，上市後甚至缺貨，蘋果 HomePod 上市時程同樣發生遞延情況，銷售狀況疲軟。相關人士指出，雖然耳機、音箱等產品起初由英業達代工，不過蘋果恐逐漸將訂單轉向富士康；最新的音箱產品，甚至可能不再找英業達合作。

據了解，英業達高層近幾週與蘋果在加州會面，商討未來蘋果新型 HomePod 訂單，不過最後沒有取得。報導指出，英業達高層表示，將會盡最大努力來爭取新品訂單。

不過，據業內人士指出，英業達仍然持續擴產，新品仍在生產中，舊的產品也沒有轉單跡象，外媒報導可能只是傳言。

彭博指出，蘋果計劃 2019 年將推出一款新型 HomePod 智慧音響，及媲美錄音室品質的高端 AirPods 耳機。

蘋果也正在研究具有隔音和防水功能的新款 AirPods，同時也增加耳機的收訊範圍，可遠離筆電或手機使用。目前透露的防水功能主要是防雨水和汗水，而非游泳使用。