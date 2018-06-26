國際股市今年吐回漲勢走跌 台股還有1.35%漲幅 金管會信心喊話

美中貿易磨擦升溫，台股今 (26) 日跌勢雖然比起美股和緩，終場只小跌 44 點，收在 10742 點，但陸股今天重挫，晚間美股盤前交易也持續疲弱，對此，金管會信心喊話表示，台股有多項基本面支撐，今年以來，台股表現相對較佳，目前國際主要股市都下跌，但台股還有上漲 1.35%，金管會持續關注國內外金融市場變化。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，國際股市受到美中貿易摩擦因素影響，波動較大，台股也受連動，但今年以來統計到今日，台股加權股價指數還有 1.35% 漲幅，反觀國際間其他主要股市，日本下跌 1.87%、香港下跌 3.2%、韓國下跌 4.44%、上海股市下跌 3.54%、美國道瓊下跌 1.89%，顯示台股表現相對較佳。

蔡麗玲解釋，台股主要是有多項基本面支撐，目前國內景氣穩定成長，計總處已將我國今 (2018) 年經濟成長率上修至 2.6%、財政部公布的累計 1 至 5 月出口達 1355.8 億美元，出口規模為歷年同期最高，經濟部統今年前 5 月外銷訂單達 1981.2 億美元，為歷年同期新高。

另外，上市櫃公司營收及獲利持續成長，上市櫃公司今年前 5 月營收合計約 12.92 兆元、年成長 9.59%，上市櫃今年第 1 季稅前淨利合計約 5241 億元，年成長 14.21%，且台股截至今年 5 月底，本益比 15.36 倍，尚屬合理，現金殖利率達 4.05% 也極具吸引力，顯示台股整體基本面良好。

金管會信心喊話表示，會持續關注國外內金融市場變化及美中貿易摩擦事件發展，並會請證交所及櫃買中心適時請受影響的上市櫃公司對外公開說明可能受影響的程度與因應情形，以利投資人瞭解。