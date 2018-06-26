亞泥通過配息1.2元 董座徐旭東：加大綠能產業投資

亞泥 (1102) 今(26)日股東會通過 106 年財報，歸屬公司業主的稅後純益為 54.69 億元，每股盈餘 1.74 元，也通過盈餘分派案，每股配發現金股利 1.2 元。董事長徐旭東表示，目前水泥業進入蠻亮麗的時期，中國比較穩定後會繼續穩定成長，加上政府公共建設增加，我們很樂觀。對於未來發展藍圖，他說，水泥廠是資源化處理廢棄物最佳設備，可將工業或事業廢棄物轉化為資源再利用，未來會加大綠能產業的投資。亞泥 106 年度合併營業收入為 648.99 億元，合併營業利益 74.36 億元，另按權益法認列轉投資事業遠東新世紀及裕民航運等關係企業的投資利益為 25.22 億元，合併稅後純益為 66.65 億元，其中歸屬於母公司業主的稅後純益為 54.69 億元，每股盈餘 1.74 元。



107 年第一季合併營收為 165.73 億元，較 106 年同期的 125.12 億元，合併稅後淨利 24.15 億元，較 106 年同期增加 1557%，其歸屬本公司業主稅後純益為 18.97 億元，每股盈餘 0.6 元。



徐旭東表示，目前水泥業是蠻亮麗的時期，中國比較穩定後會繼續穩定成長，加上政府公共建設增加，我們很樂觀。亞泥中國執行長吳中立表示，過去二年中國政府政策落實，整體價格維持不錯，2018 年頭到現在持續推動政策，只要經濟成長維持 6.5% 以上，房地產、基礎建設投資繼續，亞泥中國會有一個比較亮麗的成績單。



對於亞泥未來的藍圖，徐旭東表示，水泥廠旋窯具高溫燃燒、滯留時間長、擾流大的特性，是資源化處理廢棄物最佳設備，可將工業或事業廢棄物轉化為資源再利用。亞泥花蓮廠現正全力配合政府「循環經濟」政策，有效將廢棄物再利用作為水泥生產之替代原料或燃料，以促進循環經濟，減少環境的負擔，同時善盡企業社會責任，並達到『無害化、減量化、資源化』的目標。



未來亞泥要加大綠能產業的投資，徐旭東說，綠能產業，並不是三言兩語可以回答，基本上純綷是水泥增產目前是停頓下來的，但若是站在幫這個城市燒垃圾的公益角度上，是可以被允許的，依這種情形來看，還有幾個地區可以調整來發展。