中國鐵建(01186-HK)8月2日派發年度末期息每股0.2205港元

中國鐵建(01186-HK)公布，該公司將向股東派發截至2017年12月31日止年度每股人民幣0.18元(含稅)現金末期股息。

末期股息以人民幣計值及宣派，併以港元支付予H股股東。相關的匯率釐定為人民幣1.00元相等於1.2248港元，為末期股息宣佈當日(即2017年度股東周年大會召開之日)之前一個公歷星期中國人民銀行公布的人民幣兌港元匯率中間價的平均值。因此，H股股東的末期股息為每股0.2205港元(含稅)。

該公司將由2018年7月12日(星期四)至2018年7月17日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理該公司H股股份過戶登記手續以確定H股股東對末期股息所應享有之權利。

就派發末期股息，對於該公司A股股東和H股股東，股權登記日均為2018年7月17日(星期二);對於該公司A股股東，除息日和末期股息派發日為2018年7月18日(星期叁);對於該公司H股股東，除息日為2018年7月10日(星期二)，末期股息派發日為2018年8月2日(星期四)。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)