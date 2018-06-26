無懼貿易戰衝擊+美國升息偏鷹 6月逆勢上漲前十強股票基金出列

6 月來全球市場不平靜，包括美國升息偏向鷹派、中美貿易戰爭等衝擊，金融市場也受到影響，不過，仍有不少股票型基金 6 月以來逆勢收漲，根據統計，6 月份前 10 強股票基金類型中，主要多以全球型、美國、歐洲等市場為主，平均漲幅自 1.28% 至 4.67% 不等。

根據 Lipper 統計，6 月前十強股票基金類型，依序為全球生技基金平均漲幅 4.67%、美國房地產基金 4.48%、全球醫療保健基金 3.63%、澳洲股票基金 3.07%、美國中小型股票基金 2.85%、全球房地產基金 2.45%、美國股票基金 2.42%、義大利股票基金 2.05%、全球精品股票基金 1.6% 以及歐洲中小型股票基金 1.28%。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，當市場不確定性發生時，資金通常會從新興市場回流美股等成熟國家，加上美國聯準會對於升息展望轉向鷹派，使的全球資金 6 月份出現大挪移，推升美歐股市相較新興市場更具表現空間，另外，包括生技醫療、房地產等產業型基金 6 月績效也異軍突起。

展望後市，估計未來一年內，發生景氣衰退的機率仍低，因此現階段依然看好風險性資產後市表現，而投資基調則維持股優於債。

野村投信全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，雖然股市持續震盪，但全球經濟循環向上趨勢不變，企業獲利持續帶動股市成長，今年以來的修正盤整使整體市場變的便宜，且因整體股市資金呈現流出，未有過熱疑慮，股市前景可期。

整體來看，目前投資人最主要的投資重點，在於如何加強投資穩健度，陳若梅建議，投資人可透過多元布局，讓持股更具有彈性與抗震優勢，而隨著單一國家政治與經濟風險攀升，持股最好能擴及全球及個別標的，分散投資，以降低過度集中風險。