貿易戰逼近，投資怎麼辦？

上週五，川普威脅對歐洲汽車課徵 20% 關稅，回應歐盟對 6 月 1 日生效的美國鋼鋁關稅進行報復。歐盟決議對逾 30 億美元的美國商品課徵 25% 關稅。週日，歐盟委員會副主席 Jyrki Katainen 告訴法國世界報說，「如果他們決定調高進口關稅，我們將再度別無選擇，只能採取行動。我們並不想透過推文，進行貿易戰。我們應當停止讓緊張升高。」 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-26

從川金會結束後，美國總統川普重新開啟戰鬥模式，除了原先針對的中國外，連傳統盟友歐盟都被捲入貿易紛爭中，各國也紛紛表示將對美國課徵報復性關稅。貿易戰再度成為投資人心中放不下的大石，風險性資產遭殃。儘管鉅亨基金交易平台認為全面爆發貿易戰的機率偏低，但對於極端厭惡風險的投資人，美國公債及黃金仍有其吸引力。

1. 美國關稅若反轉向上，將不利美國經濟

美國平均關稅稅率處於低點

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從資料可取得以來，美國平均關稅稅率經歷兩段下跌期，分別是 1994 年的北美自由貿易協定（NAFTA）及 2000 年中國加入世界貿易組織（WTO）。透過調降加拿大、墨西哥與中國出口至美國的關稅稅率，讓美國平均關稅稅率從 3.2% 降至 1.3%。而下降的關稅稅率不僅沒有減少美國關稅總額，反而因為進口量的大幅增加（5,894 億美元膨脹至 2.43 兆美元），美國每年收取的關稅總額自 189 億美元倍增至 365 億美元。與調降關稅刺激貿易及經濟成長的效果相反，若關稅反轉向上將傷害美國經濟。

2. 中日聽話減順差，德國成美國眼中釘

中日已開始減少貿易順差

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

對美國來說，貿易赤字代表美國在貿易上被別國佔便宜，消減貿易赤字將是第一要務。截至 4 月，今年以來美國主要貿易對手國中（採美國貿易逆差最大的前 4 名國家），中國及日本的貿易餘額都有小幅縮減，只有德國貿易餘額還繼續成長，比去年同期增加 160 億美元。德國繼續增加的貿易餘額，也是川普政府近期將目光轉向歐洲的原因，美國政府希望透過關稅及各種威脅利誘逼迫歐盟（德國）坐上談判桌，並自願且主動的削減貿易餘額。

3. 全球貿易若惡化，不利全球股市

2002 年 3 月時，布希政府也曾對進口鋼材課徵 30% 的關稅，歐盟隨即向世界貿易組織仲裁委員會提起訴訟，並於 6 月對美國部份商品課徵 100% 的報復關稅，隔年 3 月世界貿易組織宣佈美國敗訴，美國於 12 月取消鋼材的進口稅。2002 年美國宣佈關稅調漲後，風險性資產可說是全面下跌，已開發國家股市半年及一年後分別下跌 13.7% 及 21.8%、新興市場股市下跌 13.7% 及 21.8%，各類股也不分防禦或週期紛紛下跌；而避險資產的高品質債券及黃金則逆勢上漲表現優異。

但值得注意的是，風險性資產雖然於關稅調漲後的一年表現差勁，但整段關稅調漲期間中（2002 年 2 月至 2003 年 11 月），大部份風險性資產都收復失土，全球高收益債券甚至大漲 27.5%。在 WTO 宣判美國敗訴後，投資人就料到美國會收回關稅調漲的政策，因此，各類資產價格在美國正式取消進口稅時就開始反彈。

2002 美國調漲鋼稅，股市成重災區

資料來源：Bloomberg，分別採標普 500、MSCI 世界、MSCI 新興市場、美銀美林全球高收益債券、美銀美林新興市場主權債券、美銀美林美國公債、美銀美林全球投資級債券指數、黃金價格及 MSCI 全世界各類股指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資產配置是重點，必備黃金及公債基金

儘管我們認為全面爆發貿易戰機率偏低，但若真的爆發，其影響程度將難以衡量，建議投資人以整體資產配置為出發，略微減少風險性資產配置，並將黃金及以公債為主的高評質債券型基金納入資產配置中，以對付接下來的潛在波動。

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (美元對沖)-A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

>> 德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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