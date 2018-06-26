李氏大藥廠(00950-HK)：治療乾眼症首例受試者進入II期臨床研究

李氏大藥廠(00950-HK)公布，於2018年5月28日，集團就治療乾眼症而於中國自主研發的産品環孢黴素A眼凝膠的首例受試者進入II期臨床研究。

此研究為多中心、隨機、單盲、陽性對照劑量探索性II期臨床研究以評估環孢黴素A眼凝膠治療中至重度淚液缺乏型乾眼病患者的有效性和安全性。此項試驗由中山大學中山眼科中心的周世有教授牽頭。研究計劃接收合共240名病人，編配至四個組别。得出的主要結果用作量度每個組别於12星期治療後從基準數值計算的乾眼評分的變化。首名病人於2018年5月28日進入研究，預期持續一年。

環孢黴素A眼凝膠為中國首個及唯一取得臨床研究批件的環孢黴素A眼凝膠産品。臨床前研究數據顯示此項已獲專利保護的全新改良配方較環孢黴素滴眼用乳劑具有更佳PK/PD特性。此項成績證明集團於新藥配方發現及開發方面的能力。

根據GlobalData，於2016年，中國有超過1.9億例乾眼症個案，是全球最高乾眼症患病人數的國家，且有預測顯示中國及美國將於未來十年最受乾眼症及相關的負擔所困擾。於2016年，環孢黴素産品擁有全球最大的市場銷售份額，達到14億美元(66.5%)。

公告稱，集團已在中國建立了穩固的藥品開發、臨床運營、銷售以及市場推廣的業務模式，集團與超過20間國際公司建立廣泛合作關系，目前在中國内地、香港及澳門銷售17種專利及引進藥物。集團緻力於不同範疇，包括心血管及傳染疾病、皮膚醫學、腫瘤學、婦科、眼科等多個不同領域。而集團處於不同開發階段的産品亦超過50種，包括來自内部研發及近期購買自美國，歐洲及日本公司的特許及分銷權。

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