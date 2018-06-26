Stratton Street: 債券通一周年 期望中國資本流進國際市場

中港債券通將於2018年7月3日期滿一周年，倫敦固定收益商Stratton Street合夥人兼首席投資官Andy Seaman認為，債券通運作成功，並標誌著中國資本市場開放重要一步。期望中國的資本，可以逐步流進國際市場。他關注內地資本透過RQDII，以人民幣投資於海外市場；內地資本進入國際市場規模長遠可涉及萬億元規模，以至對環球金融市場產生重要影響。

彭博巴克萊環球債券指數，亦將中國債券納入其中，成為第4大權重債券市場，初始時候權重只佔5.5%，並於2019年開始逐步推行；他表示外資持有中國債市可望會持續增加，現時外資於中國債券市場佔比只約2%。

雖然人民幣兌美元近期明顯走弱，不過Andy Seaman展望人民幣前景仍然走強。貨幣匯率的走勢，他認為主要取決於流動帳盈餘狀況，以及淨外國資產狀況；長遠而言，人民幣可望跟隨以往日圓按每年平均升值2.5%的發展趨勢。若以實際購買力(PPP)計算，人民幣估值實在有所低估。今年以來，相對於其他新興市場貨幣，甚至是歐元、加拿大元、澳元，人民幣兌美元表現已相對穩定；若以人民幣兌一藍子貨幣看，表現更為平穩，人民幣債息亦較高，這亦是人民幣債券吸引之處。人民幣長遠看升值，當國際市場有更多人民幣流動性，國際投資者將會增加配置其人民幣資產。

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