環團突襲亞泥股東會抗議遭逐 徐旭東：想發言要守程序

亞洲水泥 (1102) 今(26)日召開 107 年度股東常會，由董事長徐旭東親自主持，不過，徐旭東還沒致詞完畢，就有一個插曲，一位持有零股的環團成員忽然舉黑布條抗議，但迅速遭會場工作人員逐出會場。徐旭東表示，發言依照大會程序 都是可以的，這是股東大會代表 89000 多個股東，沒有經過程序要忽然站起來發言，抱歉，股東會不准如此。今日亞泥股東常會，場外有地球公民基金會的環團成員聚集抗議，場內更有持零股方的小股東，在徐旭東還沒致詞完畢下，忽然舉起「礦下有人亞泥面對」的黑布條，大聲向徐旭東抗議，但迅速遭會場工作人員逐出會場。



徐旭東說，外面有些熱鬧，這是自由民主社會，我們接受，我們安法。我們花蓮礦區，很努力和當地村民溝通，目前政府協調下關係很好，沒什麼太需要行動的。這是股東大會，代表 89000 個股東，發言依照大會程序都是可以的。若不經過程序，忽然站起來發言，抱歉，股東會不准如此。