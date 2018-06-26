亞泥徐旭東樂觀看中國水泥市場 稱中美貿易戰影響不大、是心理層面

亞泥 (1102) 董事長徐旭東今 (26) 日在股東會表示，中國水泥市場穩定成長，轉投資的幾個行業也不錯，大體上可以說很樂觀。美股道瓊昨天大跌，顯示中美貿易戰開始，大家心理上都認為最好不要，不過，從兩國之間發布的課稅相關數字，比例都在 10% 以內，其實影響不大，是心理層面，我們台灣自己要莊敬自強。亞泥(中國)106 年生產熟料 2,417 萬公噸，銷售水泥、熟料及礦渣粉共計 3,020 萬公噸，而受惠於水泥售價的提升，全年營業收入約為人民幣 78.2 億元，較去年同期成長了 23%，營業淨利約為人民幣 12.4 億元，較去年同期成長了 119%，稅後純益約為人民幣 6 億元，較去年同期成長了 351%。



轉投資的嘉惠電力公司正規畫二期擴廠 50 萬千瓦，完成後總發電規模可達 117 萬千瓦，營收及獲利將大幅增加；而富民運輸公司整合了集團陸運和物流業務，並建構自動化倉儲、AI 車聯網、台北港及台中港物流中心，積極轉型為科技物流公司；另遠龍不銹鋼公司增加自產和貿工數量及營收，行銷全球 50 個國家，亞泥多角化經營將產生另一波成長動能。



徐旭東表示，「去年亞泥 (中國) 成長 23% 滿高的，現在中國繼續穩定成長，雖然經濟成長率從 8、9% 降到 6% 多，但水泥這行業很穩定，亞泥 (中國) 賺到的利潤可以賺回來，加上轉投資的幾各行業不錯，大體上可以說很樂觀，可以亮麗地看今後表現。



這幾天全世界有不少變化，美股道瓊昨天大跌，這顯示中美貿易戰開始，大家心理上最好不要，但這是兩國之間的策略，不過，從兩國之間發布的課稅相關數字，比例都在 10% 以內，其實影響不大。美國總統川普和中國國家主席習近平都有自己的想法，我們只能採納，並莊敬自強，外面亂我們不能亂，要見怪不怪。」