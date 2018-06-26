道瓊跌破200日均線 Hulbert：別因此就賣出股票

美股週一 (25 日) 下挫，道瓊指數下跌 328.09 點或 1.33%，收 24252.8 點，也正式跌破 200 日均線，終結連續 501 天收盤站上線上的史上第 3 長紀錄。但投資人該因這個技術指標而慌張賣股嗎？這麼做之前或許該再想想。

《MarketWatch》專欄作家 Mark Hulbert 週一發文指出，如果參考過去 25 年的股市走勢，跌破 200 日均線反而可能是一個買入信號。

一般說來，許多分析師相信，當市場跌破 200 日均線，代表主要趨勢向下。不過，Hulbert 認為，太早賣股可能是一個錯誤。參考今年 2 月初的情況，股市向下破線不久，就強勁反彈。

Hulbert 說，這種情況並不特別。如果以過去 25 年來看，當道瓊指數跌至 200 日均線下方後，接下來 3、6 及 12 個月的平均表現，實際上還略優於整體表現。

跌破 200 日均線後股價表現 (圖表取自 MarketWatch)

為什麼看的是 25 年的數據？Hulbert 指出，Brandeis 大學金融學教授 Blake LeBaron 的研究發現，自 1990 年代初期之後，移動平均線對趨勢預測的效率就減低了。雖然原因不明，但 LeBaron 的研究顯示，外匯市場也是如此，因此，這樣的表現可能不僅僅是一種隨機的結果。

值得注意的是，根據 Bespoke 數據，前次道瓊跌破 200 日均線出現在 2016 年 6 月 27 日，當時主要受到英國脫歐的影響。接下來指數停留在線上 501 個交易日，股價向上的趨勢也未改變。

道瓊在 2 年前也跌破均線 (圖表取自 MarketWatch)

Hulbert 表示，參考過去的數據也並不代表市場一定會反彈，投資人擔心的，不只是技術圖表上的信號，還有很多其他因素。但如果只因為技術圖表急著離場，從過去 25 年來說，這麼做可能是錯的。