跨國集團股受貿易戰陰影壟罩 日本小型股表現較穩健

受到美國與其他經濟體貿易緊張局勢加劇，以及日圓兌美元升值之下，日經 225 指數 26 日早盤一度大跌 200 逾點，收盤前拉回頹勢。分析師指出，如同美國羅素 2000 小型股較不受貿易戰影響，日本小型股表現亦比東證股價指數優異。

日經 225 指數拉回早盤的跌勢，今 (26 日) 小漲 0.017% 以 22342 點作收，當中軟體銀行 (9984-JP) 為下跌的重要個股之一，下挫 2.45% 至每股 7997 日圓。

日經 225 指數走勢

當全球經濟體進行貿易鬥爭時，營收來源重心為海外市場的跨國企業將身受其害，反而言之，營收重心在國內市場的小型公司，股價將較不受貿易戰影響。

日本為美國最重要的貿易夥伴之一，而該國的小型股近十幾年來表現亮眼，從 2000 年 1 月至 2018 年 4 月，TOPIX 小型日本小型股指數的年化報酬率為 7.3%，擊敗同期標普 500 指數 5.7% 報酬率，以及東證股價指數 1.5% 的報酬率，但落後給羅素 2000 指數 8.3% 的報酬率。

日本小型股的年化報酬率優於 TOPIX 與 S&P 500 指數 (圖: 巴倫週刊)

I.G. International Management 的投資組合經理 Martin Fahey 指出，投資者過去往往會忽略日本小型股，主因是沒有太多分析師為這些個股撰寫報告，在日本超過 3500 間上市的公司中，有 3000 間可被視為小型股，若仔細研究，將有望為投資經理人帶來許多投資機會。

另一方面，外媒指出，儘管 TOPIX 小型日本小型股指數的年化報酬率不如羅素 2000 指數，但當大盤走跌時，TOPIX 小型日本小型股指數顯現更佳的彈性，舉例來說，當大盤下跌時，小型股指數表現平均比 TOPIX 好上 0.8%。

日圓匯市方面，美元兌日圓在 26 日再度下滑，26 日下午下跌 0.11% 暫報 109.65，日圓走強亦使國內為主的企業受到支撐，進口商品的成本下降。