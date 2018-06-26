脫歐的代價：英國終遭撤資危機

對脫歐協議感到不滿的除了英國企業，其實還有歐盟其他地區的公司。

據周一公布的某報告顯示，脫歐備忘錄公布兩年後，國際律師事務所貝克. 麥堅時調查了 6 家歐盟國家的 800 多位企業高管，其中近半數人表示退歐投票結束後，他們的企業已經減少了在英投資。還有 75% 的被調查者表示，希望歐盟提供適當為英企業讓路，以保證企業間貿易的正常進行，但還有三分之一的被調查者希望英國「受到懲罰」，付出代價。

此項報告從非英國企業的角度對退歐給出了一些獨特見解，發表時間正值上周 Airbus 宣布「好聚好散」，準備撤回對英國的投資。儘管英國企業有應變退歐後躁動的措施，他們的歐盟同類企業顯得漠不關心。

據知情人士透露，情況可能有變。本周歐洲理事會峰會後，歐盟領導人給予英國相應警示：有可能與英國終止自由對話。

報告中被調查的高管對未能參與退歐協議二表示惋惜，其中 54% 的高管表示，退歐之前他們並沒有機會協商此事。還有人表示他們的意見並沒有在退歐相關洽談中充分地反映。

被調查高管們供職於法國、德國、西班牙、荷蘭、瑞典和愛爾蘭的公司，這些公司年收入達 2.5 億英鎊以上。

報告指出，對於歐盟與英國企業來說，兩國家和地區間的自由貿易協定比關稅聯盟更有價值。近一半被調查者指出他們所在企業的供應鏈已經在退歐投票結束後受到擾亂。英國法律從業者將要在 7 月為協商關稅事宜投票。

據安永，目前巴黎取代倫敦成為新的歐洲最具投資吸引力的城市。去年統計的外資直接投資項目數量中，英國企業數量占比最多，然而增速只有 6%；而法國的同項增速高達 31%。