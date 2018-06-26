【IPO追蹤】小米(01810-HK)孖展吹淡風 恐賺價蝕息 散戶認購料保守

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小米(01810-HK)昨起開始招股，傳獲長和(00001-HK)創辦人兼資深顧問、香港首富李嘉誠個人斥資3000萬美元(約2.34億港元)認購小米股份，另加「雙馬」以個人名義認購。雖然小米國際配售的投資者陣營星光熠熠，卻未能籠絡散戶，公開發售與之比較反應兩極。市場料為小米預留逾1500億元孖展額，惟券商界指客戶取態保守，認為在定價偏貴、股市波動，以及孖展息抽升至逾3厘等因素下，孖展認購將較平安好醫生(01833-HK)為差，憂慮屆時會「賺價蝕息」。 券商預留逾1500億孖展額 據內地媒體報道，阿里巴巴主席馬雲、騰訊(00700-HK)主席馬化騰以個人身份認購小米新股，涉資數千萬至逾億美元；美圖公司(01357-HK)董事長蔡文勝亦傳以數百萬美元認購。小米發言人表示對報道不予置評。 然而，名人效應似乎未帶起整體認購氣氛，散戶認購吹淡風。各大券商為小米預留超過1500億元孖展，若全數獲認購相當於公開發售最高集資額23.98億元的62倍。由於預料小米凍資規模不少，加上臨近半年結，銀行資金明顯收緊，上周五隔夜及一周銀行同業拆息(HIBOR)已升至逾1.5厘及1.94厘，有券商進一步推高孖展息率至3.68厘。雖然不少券商提供免息優惠，但只限5手以內的認購，大額認購仍要繳付高昂息率。 息或撲4厘 頭槌飛未開齋 耀才證券行政總裁許繹彬說，上一轉熱炒新股的氣氛已冷卻，加上小米負面消息較多，同時拆息升高，目前大手入飛的客戶不多。「有批客覺得不如等上市先買，可能仲平啲。」許繹彬估計，本周小米孖展息將升至3厘以上，甚或撲近4厘，散戶借孖展不宜過分進取，最穩陣以現金認購。至於小米首日掛牌表現，他認為若有10%至15%升幅已屬不錯。耀才預留400億至500億元孖展額，其中10億元已有客戶口頭預訂。 信誠證券聯席董事張智威則透露，相關客戶查詢並不多，原本看好小米的客戶亦變得有保留，主要基於定價偏貴及股市不明朗等因素。他指出，平安好醫生首日掛牌表現平平，預料是次小米亦頗大機會「賺價蝕息」。信誠預留240億元孖展額中，目前獲5億元認購。輝立證券則預留100億元，約10億元獲認購。三間券商均未有客戶入「頂頭槌飛」。另有銀行推出認購小米優惠，恒生(00011-HK)宣布透過網上申請指定貸款金額，可享「一口價」特惠利息。 反觀國際配售方面，小米認購表現尚算不俗，市場消息稱，其國際配售以招股價下限17元計，已獲足額認購。對於以超蘋果、阿里等科網巨企的市盈率招股，小米周六舉行招股記者會時，董事長雷軍就直指小米是罕有的「全能型公司」，既有電商，又做智能手機和互聯網服務，屬於新物種。至於市場對小米的估值如坐過山車，首席財務官周受資直言，「小米從來沒有評估過自己值多少錢」，同時不能以單一業務的互聯網公司估值去看待，認為小米應該有溢價。 來源：信報
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