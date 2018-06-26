〈小米IPO〉小米獲李嘉誠入股2.34億 招股首日保證金認購新經濟股最差

首隻以「同股不同權」模式上市的新股小米 (1810-HK) 昨(25)日開始招股，長和資深顧問李嘉誠透過基金會投資小米 3000 萬美元(約港幣 2.34 億元)。

上週市場傳出有多個星級富豪入股小米，當中包括超人李嘉誠和「雙馬」(阿里巴巴主席馬雲及騰訊主席馬化騰)。香港《文匯報》引述長和 (0001-HK) 聯席董事總經理霍建寧昨表示，長和資深顧問李嘉誠透過基金會投資小米，涉資 3000 萬美元。

另外，市場消息稱，國際配售首日表現不俗，國際配售已獲足額認購。

雖然券商合共預留逾港幣 1900 億元保證金額度，但首日認購情况不如預期般熾熱。據香港《明報》統計，4 家券商首日合共錄得約港幣 40.5 億元保證金認購，較公開招股集資額港幣 24 億元超購 0.67 倍。反應為近年多隻大陸新經濟股中最差。

耀才、輝立和信誠 3 家券商，上週都各自預留至少港幣 200 億元保證金額度，但首日招股合共僅借出港幣 30 億元保證金。國泰君安也有港幣 10 億元保證金認購，佔預留額 1/10。

小米招股引發吸金效應，銀行資金緊俏，港元拆款利率 (Hibor) 持續抽升。據銀行公會數據顯示，昨日隔夜 Hibor 升至 1.80357%，創近 8 個月高位；短息 1 週及 2 週 (Hibor) 分別升至 2.43% 和 2.37054%。而 3 個月期 Hibor 升至 2.07607%，同樣是接近 10 年高位。

拆款利率上揚，小米的保證金利率也水漲船高。據耀才證券的網頁資料顯示，投資者如借貸 95% 認購小米，保證金利率為 3.38%，較上週其他招股的利率高約 1%；如借貸 90%，利率則為 2.78%。

至於信誠證券的網頁資料則顯示，投資者如借貸 90% 認購小米，保證金利率為 2.88%，較耀才證券高 10 點子。輝立證券網頁資料則顯示，投資者如借貸 90% 認購小米，保證金利率為 2.98%，較耀才證券高 20 點子。

