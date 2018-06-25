百度宣布考慮進行CDR 申請時間和最終文件還未完成

6月25日，百度官方宣布，根據中國證監會公布的存託憑證發行與交易管理試行辦法，百度目前正在評估申請CDR發行和上市的可能性。

百度方面稱，如果百度進行了CDR申請，併獲得了相關機構的批準，百度的總股本將會增加。如果百度進行了CDR，將代表百度在A股發行了普通股股票。

百度表示，提交潛在CDR申請的時間和確定性的文件還未完成。同時，還要根據市場和其他條件進行更改。

6月6日，中國證監會公布了存託憑證發行與交易管理試行辦法(CDR)，對存託憑證發行和交易行為進行規範。

騰訊新聞《一線》獲悉，目前監管層對推動CDR的申請仍在考慮市場波動的因素。

今年3月份的2018中國發展高層論壇上，騰訊《一線》問及百度董事長兼CEO李彥宏“百度是6月份首批CDR試點”是否屬實時，他微笑著表示不回應，“兩會期間我已經回應過了”。

2018年兩會期間，李彥宏在回答媒體提出的“香港和内地更願意選擇哪個地方上市”時表示，百度會考慮優先回内地上市。對於是否會嘗試CDR，李彥宏表示“CDR是證監會說了算，我們說了不算。”

來源：騰訊一線

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