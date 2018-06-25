福耀玻璃(03606-HK)擬約2.24億元收購福建三鋒集團100%股權

福耀玻璃(03606-HK)公布，公司的全資子公司福耀(香港)有限公司擬收購關聯方三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權。福耀香港與三鋒控股商定本次股權收購的交易總價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元，按匯款當日中國人民銀行公布的人民幣兌美元的中間價折算，下同)，併且在本次收購完成後，福建三鋒集團的註冊資本中尚未實際繳納的出資餘額人民幣187.5萬元將由福耀香港負責繳納。

福建三鋒集團經營範圍包括：屏蔽電磁波玻璃開發生産；金屬製品模具(銅、鋁、鈦、锆的管、棒、型材擠壓模具)設計、製造；大型精密儀器開發與製造；非金屬製品模具設計與製造；汽車發動機研發及製造；汽車關鍵零部件製造及關鍵技術研發；汽車電子裝置製造與研發；能量型動力電池新能源汽車關鍵零部件製造；高新技術、新産品開發與企業孵化中心的科學研究及技術服務；數控機械、機床附件、機械零部件、其他通用零部件、金屬製品、模具製品、鋼材製品、五金製品的批發(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品)。

因公司副董事長曹晖先生為三鋒控股的實際控製人，曹晖先生同時為福耀香港的董事，曹晖先生的父親曹德旺先生系公司董事長及福耀香港的董事，本次交易構成關聯交易。

此外，在股權轉讓完成前，福建三鋒的附屬公司三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具已與耀華工業村簽訂三鋒租賃合同，以租賃耀華工業村的房屋，租賃期為2018年4月1日至2018年12月31日。截至本公告日期，三鋒租賃合同項下的合計租賃面積為7081.63平方米。公司預計，自股權轉讓完成時起至2018年12月31日止，三鋒租賃合同項下的總租金約為人民幣65萬元。

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