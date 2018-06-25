【華冠投顧】台積電除息貼息多方失守季線

藍慶賜 分析師

台積電除息 8 元大盤扣減 70 點，投資人期盼的台積電填息落空不漲反跌，加上中美貿易戰短時間看不到緩解跡象，引發投資人失望性賣壓出籠，大盤終場收跌 112 點。觀察日 K 線，多方連守季線 3 天之後，終還是不敵台積電除息造成指數蒸發的壓力，收盤正式跌破季線。明日除權息將蒸發 20 點，台股的除權息旺季將壓抑指數的反彈，多方支撐恐將下移至年線附近。

利多方面，今日台股沒有出現主流股領漲，只是個股零星表現，其中二線 LED 廠 (2486) 一詮、(6226)光鼎跌深反彈漲停表現不錯。利空方面，光碟大廠 (2349) 錸德減資 27% 彌補虧損利空而跌停，拖累 (2323) 中環也重挫尾盤收在跌停位置。另外，比特幣上周跌破 6000 美元，形成挖礦概念股今日也是重災區，(6150)撼訊、(5386)青雲、(2465)麗臺大跌。

去年以來，上游材料擁有較強的漲價能力，時序接近大第 3 季，下半年是電子產業的旺季，而 PCB 是電子產品的上游，而 PCB 軟板的上游材料 (3144) 新揚科、(4939)亞電、(3645)達邁因而受惠。其中，達邁的 PI 將在 7 月調漲價格，達邁將 PI 燒結成散熱石墨片，已經順利打入蘋果供應鏈，成為新的蘋概股。

獲利了結智寶後，重新佈局一檔低基期被動元件的新標的，這檔個股橫盤整理了半年，股價修正至季線後慢慢轉強，逐漸形成多頭型態，後市值得期待。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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