【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國規劃將於 6/30 提出進一步限制中國企業在美科技產業投資，使得市場擔憂中美貿易戰升溫風險提高，推動美股電子盤下跌超過百點，台股同步受到影響而呈現下跌，終場台股下跌 112.82 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 88.77 億元，外資期現貨部位合計賣超 105.76 億元。

《國際金融市場焦點分析》

全球貿易緊張局勢持續，川普威脅對歐洲汽車課徵 20% 關稅，不過 OPEC 會議之後油市利空出盡，油價大反彈激勵美國能源類股，推升道瓊指數反彈高，終止近期連續八天下跌走勢；匯市方面，歐元區製造業數據持續疲弱，但服務業 PMI 意外上升，推升綜合 PMI 來到兩個月高點，加上義大利承諾留在歐元區，歐元受到激勵持續反彈走高。

《國際商品市場焦點分析》

上週五 OPEC 達成增產協議，目標在於讓之前超額減產的執行率恢復到 100%，加上部分產油國無法立即增產，因此估計實際增產大約在每日 60-70 萬桶，油價在此消息傳出後以利多看待，WTI 期貨急拉大漲超過 4%；美國重啟貿易戰後金價便持續震盪走跌，即使美元近兩個交易日拉回對價格構成支撐，但依舊被壓制在 5 日線下整理。

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