【大行報告】廣發證券：2018年下半年出口增速會有所下降

數據顯示，1-5月中國出口增速13.3%，處於近年來少有的一個高速平台。

廣發證券發表研究報告認為，即使沒有貿易戰，出口下半年也會低於上半年。

從基本面推斷，2018年下半年出口增速會有所下降，主要理由是：1)出口是一個含價指標，HS2隨PPI放緩大概率帶來出口額放緩。從經驗規律看，出口增速與其價格指標HS2的走勢基本一緻，而HS2與PPI走勢大體一緻。從翹尾因素看PPI，其在6月後大概率經歷一個回落期。2)歐洲經濟的放緩將會滞後帶動對歐出口放緩。從經驗上看，出口一般滞後於經濟指標(如PMI)1-2個季度。這輪歐元區PMI回落始於1月，3月之後回落有所加速;而對歐出口回落4-5月初步出現，但幅度甚微;估計後續反映程度應會有所加大。3)美國庫存周期的調整期可能會帶動中國對美出口放緩。美國製造業庫存可以視為美國製造業的名義增長的影子指標，它基本上按基欽周期的規律變動。從目前位置和作為先導指標的上遊價格來看，庫存周期調整可能是一個大概率，這對應著製造業需求放緩中國對美出口放緩。

廣發證券認為，貿易戰的影響是另一部分。目前全球其它市場也開始對美國的單邊徵稅進行貿易反擊，這會在一定程度上影響全球出口;如果美國對中國産品徵稅清單最終實施，相關商品可能會在既定出口價格彈性下以一定比例收縮。

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