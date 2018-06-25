【大行報告】廣發證券：基建可能已經處於年内的底部區域

廣發證券發表研究報告指，2018年1-5月新口徑基建投資增速隻有9.4%，老口徑基建增速隻有5.7%。

廣發證券分析認為，基建投資增速正在出現或者下半年可能出現的邊際變化包括：第一，PPP項目集中清理告一段落。第二，社融存量增速已下降至10%附近，貨幣政策已開始微調，後續可能有一個邊際企穩的過程。第三，廣義財政上半年幾乎沒有發力，下半年還有不少空間，地方政府債券淨融資速度已經開始加快。1-5月地方政府債券淨融資是8590億，其中1-4月隻有5214億，5月單月是3376億，6月1-23日是3615億，速度在逐漸加快。第四，公用事業部門的拖累可能已經觸頂。公用事業部門(電力熱力燃氣及水的供應業)的一個經驗規律是營收領先於投資24個月左右，目前投資已經到了基本面決定的底部區域。供給側改革的影響可能帶來一定超跌，但預計不會太久。

由於社融的修復會比較緩慢和低斜率;金融去槓桿的進程仍在推進，資管新規細則尚未落地，部分融資渠道的演變不是完全明晰;估計基建投資的修復將會是低斜率狀態，全年舊口徑基建增速可能會逐步回到10%左右。

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