日本愛儲蓄的隱憂：投資停滯、退休金回報差

日本發展遲滯的共同基金產業正意圖奮發圖強，但面臨的問題很多，包括：高齡化、少子化以及寧可擁抱現金也無意投資的散戶。

日本國際資產管理中心促進會 (JIAM) 表示，如果這個產業的問題沒有得到解決，這將導致新資金的流入嚴重停滯。該組織正在與日本政府合作，推動該產業復甦。

JIAM 代表理事有友圭一 (Keiichi Aritomo) 指出，「我們需要提升在日本的投資能力，否則無法支應這個高齡化的社會。」他舉出一個例子：除非有真正的變革，否則日本養老基金的回報率將不足以支應日本的退休族。

由於厭惡風險，日本的高儲蓄率正在加劇這個問題。資金不足以用於投資，導致回報越來越低，根據有友圭一的說法，退休年金也有同樣的問題，因為其資產不夠多元化。

他說，這些彙整在一起就可能變成一個大問題：如果回報率不夠，那麼對老年人的支應將不得不從稅收來資助，但這是不切實際的選擇，因為這會給年輕勞工帶來太多負擔。」

退休年金無法支應，腦筋動到稅金上，倒楣的是年輕人。 （圖: AFP）

所以，日本正面臨解決的問題是：基金銷售模式對投資者沒有吸引力、投資績效不佳，以及人才外流。

有友圭一表示，「從投資人到基金經理人之間的分銷階層太多。而日本的分銷成本非常高。」這就解釋了何以共同基金投資人手續費偏高的結構問題。

他說，「結果就是，投資人往往因投資而賠錢，最後只好自己存錢，不再投資。」

因此家庭儲蓄沒有得到充分利用。超過一半的日本家庭資產是存在銀行裡，而美國的比率約為 13%，歐洲為 33.2%。

那些敢於將銀行存款拿出來投資的人沒有得到應有的回報也是問題。有友圭一指出，實際上，機構投資者一直將高達 50% 的投資組合分配給日本低收益政府債券；有利退休年金的長期投資產品太少。

他也指出，除了開放更多的移民之外，解決人口老齡化和人口萎縮的問題幾乎別無他途。但這被視為一個長期以來爭執不休的問題，日本以不歡迎外國人而聞名。

有友圭一則認為這只是「感受」問題，強調政府一直是歡迎移民的。對移民來說真正的問題在於語言障礙和昂貴的跨境匯款服務。