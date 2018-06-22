貿易戰升溫 全球股市恐創近3個月「最慘一週」

美中貿易爭端升溫，全球股市震盪，本週恐創近 3 個月來最大跌幅。

本週以來，追蹤 47 個國家股市的 MSCI 全球指數，下跌約 1.3%，為 3 月中旬以來最差表現。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；總統川普更揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

週四 (21 日) 美股收低，受貿易戰疑慮拖累，道瓊工業指數「連 8 黑」，收跌 196.10 點 (0.8%)，至 24461.7 點；那斯達克指數收跌 68.56 點 (0.88%)，至 7712.95 點；標普 500 指數收跌 17.56 點 (0.63%)，至 2749.76 點。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前表示，川普的最終目標，是降低關稅，減少美國企業的貿易壁壘，打造一個更公平的競爭環境。

Ross 強調，為了達成上述目標，美國還得採取其他措施。

中國商務部發言人高峰則說，美國反覆無常、變本加厲，挑起貿易戰，這種行徑，最終將對美國企業、工人、農民，造成傷害。

高峰稱，美國挑起貿易戰的行為，引發強烈反對聲浪，「利益直接相關的商會和行業協會紛紛表態，金融業、農業、製造業都強烈反對，一些對國際貿易深有研究的專家學者，也都發出了反對的聲音。」

高峰強調，美國採取保護主義措施，「最終將損害美國企業、工人、農民的利益，損害世界經濟利益。」