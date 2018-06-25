道富：下半年更大的市場波動性

道富集團發佈2018年下半年市場展望。道富環球市場宏觀策略團隊認為，投資者可考慮增持抗跌類資產，以抵禦下半年更大的市場波動性。

道富環球市場北美宏觀策略主管Lee Ferridge表示：「儘管2008年以來環球基本因素偏弱，但市場仍然錄得強勁升幅。這種矛盾的現象由全球央行造成，因為量化寬鬆政策令市場流動性氾濫，驅使投資者不斷追逐更高風險的資產，不過這種環境快將告終。在2018年餘下時間，各國央行將不會向市場增加注資，反而抽走流動資金。」

Ferridge續稱：「道富PriceStats通脹指數追蹤的每日網上零售物價走勢顯示，美國網上物價正以近五年來最快的速度上升。即使未來三個月價格只錄溫和升幅，整體通脹仍有望達到3%，通脹率預計將升穿目標水平。聯儲局亦預測2018年加息次數會增至四次，暗示加息步伐會更加進取。」

貨幣政策的轉向對所有投資者均有重大影響。相關先兆在2月初便已出現，當時股市波動性一度急升，同時全球債券收益率走高，而新興市場貨幣最近亦急跌。

Ferridge補充：「這些事件可能只是更重大事件發生的前奏。我們預期各類資產的波動性將持續加劇，而下半年的投資環境對風險資產具有挑戰性，包括全球股票、高貝他值的已發展市場貨幣和整體新興市場。」

道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示：「美國債息上升和美元走強，加上歐洲政治風險，令新興市場資金外流的憂慮升溫。雖然現階段的蔓延風險可控，但新興市場受壓跡象越來越明顯，當中以印度、印尼和土耳其等經常帳錄得赤字的國家最為脆弱。然而，市場仍有個別價值被低估的機會。例如，馬來西亞仍受商品價格上漲、貿易盈餘、吸引的估值和較高的絕對利率所支持。」

Ferridge總結：「投資者應注意，股票和貨幣之間的波幅差距不會一直維持在高水平。實際上，貨幣市場波動性正在攀升，目前已達到2016年8月以來的最高位。因此，我們認為以美元為基礎的投資者需要加強對沖貨幣風險。」

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