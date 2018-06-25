若聯邦基金利率繼續上升 美聯儲或再度調整IOER--道明證券

道明證券(TD Securities)分析師周五表示，如果美國聯邦基金利率繼續自目前水平上升，美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)可能考慮再度調整一項控制銀行超額準備金的工具--超額準備金利率(IOER)。

聯邦基金利率是美國銀行同業拆借市場的利率。他們認為，該利率過去幾天上揚，有可能是因為美國銀行業體系中的超額準備金減少。

如果聯邦基金利率繼續居高不下，可能讓美聯儲在2020年末將4萬億(兆)美元資產負債表規模減半的計劃變得覆雜。

道明證券分析師Priya Misra和Gennadiy Goldberg說，超額準備金規模目前降至1.9萬億美元，部分是因為美聯儲對約4萬億美元資產負債表的正常化所致。

「總體上來看，銀行系統可能擁有充足的準備金，但部分銀行或許要支付更多才能獲得聯邦資金，」他們在研究報告中寫道。

這個平均或「實質」聯邦基金利率(EFFR)周四報在1.92%，較美聯儲超額準備金利率僅低3個基點。

上周，美聯儲宣布將超額準備金利率上調0.20個百分點，相比之下聯邦基金利率為上調0.25個百分點。

這種技術性微調被認為是防止銀行以較低的聯邦基金利率借入準備金，之後又把這些資金存放在央行而憑借較高的超額準備金利率獲利。微調目標在於鼓勵銀行業者放貸，而不是進行這種利率套利操作。

另一個初級市場交易商--美銀美林也與道明證券一樣認為超額準備金利率可能會再度調整。

“實質聯邦基金利率(EFFR)的持續上升對美聯儲構成問題，”美銀美林的利率策略師Mark Cabana和Olivia Lima周四在研究報告中寫道。

然上周甫卸任的前紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利，對EFFR和IOER之間利差縮小輕描淡寫。

「我認為從貨幣政策的角度來看，這是一個有趣的問題，但我認為這不會對經濟、金融體系或經濟前景帶來巨大的影響，」杜德利一周前在一場電話會議上對記者表示。

道明證券的Misra和Goldberg認為，如果美聯儲決定再次升息，那麽下次IOER的調整可能最快會是在9月。

如果EFFR在2018年底時真的接近IOER，這可能會迫使美聯儲決策者在2019年初考慮提前結束聯儲資產負債表的正常化，以避免因超額準備金下滑造成銀行體系的資金壓力。目前交易商預期，美聯儲會在2021年底時停止縮減資產負債表規模。

來源：路透紐約6月22日

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