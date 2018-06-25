【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，能源股走強但科技股走軟。道瓊斯指數上升 0.5% 至 24,581 點； 標準普爾指數上升 0.2% 至 2,755 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,693 點。

油價上週五大升，因 OPEC 增產幅度低於預期，紐約 8 月期油大漲 4.6% 至每桶 68.58 美元。金價微升，紐約 8 月期金微升至每盎司 1,270.7 美元。

香港股市上週五個別發展，內地股市上升。物業管理股錄得上漲，其中彩生活（1778.HK） 及綠城服務（2869.HK）分別上升 6.1% 及 6.3%；航空股受壓。個股方面，大家樂（341.HK） 2018 財年股東應佔溢利同比減少 9.1% 但增派特別股息，股價上升 2.6%；筆克遠東（752.HK） 中期股東應佔溢利按年上升 3.4%，股價下跌 1.2%；互太紡織（1382.HK）2018 財年應佔溢利按年倒退 23.7%，股價下跌 3.8%。恒生指數上升 0.1% 至 29,339 點，國企指數下跌 0.2% 至 11,340 點，香港股市成交金額減少 4.3% 至 990 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 2,890 點，滬深兩市成交金額減少 13.8% 至人民幣 2,869 億元。中國人民銀行宣布定向降準 50 個基點，將於 7 月 5 日生效。

◆ 行業及公司新聞

◇ 有消息指此前開始招股的中國同輻（1763.HK）及梁志天設計（2262.HK）孖展認購已超購，基石控股（1592.HK）孖展認購已錄得超額認購超過 4 倍，而齊屹科技（1739.HK）孖展認購未足額。

◇ 大明國際（1090.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈（其中首季淨利潤按年下跌 50.7% 至人民幣 2,080 萬元），主要受惠於毛利率提升、新工程項目帶來的貢獻及品種鋼產品的銷售增長、及今年首五月不鏽鋼和碳鋼的市場價格相對穩定（2017 年上半年則呈下跌趨勢）。

◇ 皓天財經（1260.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利將同比減少約 50%（上半財年倒退 38.8%），主要因香港 IPO 發售數量及總融資規模下降、呆賬撥備增加、及員工成本上升。現價相當於約 11.4 倍 2018 財年市盈率。

◇ 小米集團（1810.HK）為一家以手機、智能硬件和 IoT 平台為核心的互聯網公司，亦為全球第四大智能手機製造商及建成了全球最大消費類 IoT 物聯網平台。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 668、684 及 1,146 億元；2015 年 Non-GAAP 經調整虧損為人民幣 3.0 億元，但成功於 2016-2017 年扭虧為盈分別錄得人民幣 19.0 及 53.6 億元溢利。2018 年第一季公司收入同比增長 85.7%，而 Non-GAAP 利潤為人民幣 17.0 億元，按年大增 1.6 倍。2017 年公司手機收入佔比約 70%，毛利佔比約 47%，但毛利佔比於 2018 年第一季下降至約 28%；2017 年互聯網服務（廣告及增值）毛利佔比約 39%，於 2018 年第一季提升約 47%。公司今天起至 6 月 28 日招股，預計 7 月 9 日上市，招股價介乎 17.0-22.0 港元，淨集資額約 276 億港元（招股價中位數，不包括 34.2% 舊股），市值介乎 3,804-4,923 億港元，相當於 39.6-51.3 倍 2018 年預測市盈率、22.7-29.3 倍 2019 年預測市盈率及 15.0-19.4 倍 2020 年預測市盈率。市場預測其 2018-2020 年盈利增速較快，但 2019 年估值也最多僅為合理。基石投資者將認購 8.9%-11.6% 全球發售股份。

◇ 年年卡（3773.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年將轉盈為虧，主要因公司從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率同比減少、手機話費充值的需求減少、與國內銀行的營銷活動增加導致分銷及銷售開支增加、及員工成本上升。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)