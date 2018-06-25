交通運輸部：2020年全國高速鐵路里程達到3萬公里以上

6月25日從交通運輸部獲悉，交通運輸部將舉行6月份例行新聞發布會，交通運輸部綜合規劃司副巡視員毛健介紹，交通運輸部製定了《交通運輸服務決勝全面建設小康社會開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程三年行動計劃(2018-2020)年》，對"十三五"後三年交通運輸工作進行了全面的部署。

《三年行動計劃》主要包括一共是8個方面，共76項任務。這8個方面分别是深化交通運輸供給側結構性改革、高品質建設現代交通運輸體系、高層次建設交通創新體系、高要求建設交通安全體系、高標準建設綠色交通體系、高水平建設交通國際合作體系、高效能推進治理體系和治理能力現代化、堅持和完善黨對交通運輸工作的領導。

一是完善交通基礎設施網絡方面，我們將著力推進綜合交通基礎設施建設，到2020年全國高速鐵路里程達到3萬公里以上，覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市;高速公路總里程將達到15萬公里，基本覆蓋城鎮人口在20萬及以上城市及地級行政中心;新增沿海港口萬噸級以上深水泊位約180個;新增及改善航道約2700公里;民航運輸機場基本覆蓋城區常住人口20萬及以上的城市。形成以綜合樞紐為節點，以高品質的快速交通網、高效率的普通幹線網、廣覆蓋的基礎服務網為主體的更高質量相互互聯互通的交通基礎設施網絡。

二是服務國家重大戰略方面，將加快推進京津冀交通一體化的進程，構建多層次、全覆蓋的綜合交通運輸網絡，形成北京、天津、石家莊中心城區與新城、衛星城之間"1小時的通勤圈"，北京、天津、保定、唐山"1小時交通圈"。加強對雄安新區和冬奧會的保障，高起點規劃、高標準建設雄安新區交通基礎設施，加快推進2022年冬奧會配套交通項目建設。加強長江經濟帶綜合立體交通走廊建設，推動與周邊國家國際運輸通道的互聯互通，推進21世紀海上絲綢之路建設，積極推進粵港澳大灣區綜合交通運輸體系建設。

三是推動運輸服務轉型升級方面，推進不同運輸方式間的客運聯程系統建設，推動航空與城市軌道、高鐵等方式"一票到底"和"行李直挂"。統籌鐵路、公路、航空運輸組織、線路銜接、服務産品協調發展，提供高品質城際客運服務。推進城市軌道交通和城市快速公交系統合理發展，提升軌道交通運營服務水平，探索發展定製公交、夜間公交、社區公交等多層次公交服務模式。因地製宜推進城市公交線路向村鎮延伸。推進交通運輸與旅遊融合發展。促進運輸服務新領域新業態健康發展，增加多樣化、個性化出行服務供給。進一步促進物流提質增效，調整運輸結構，提升現代物流服務品質，推動運輸服務與産業融合發展。

來源：上證報APP·中國證券網

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