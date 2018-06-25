【大慶證券】投顧盤前－外資偏空  台幣止貶是關鍵



◆盤勢分析

美中貿易戰持續左右國際股市，周五傳出白宮試圖與中國重新談判，讓早盤的美股四大指數試圖反彈，不過隨即又傳出川普威脅對歐洲汽車課徵 20% 關稅，在消息面未見到釐清的狀況下，雖然道瓊指數收盤走高，然科技股卻反向收低，顯見目前美股盤勢也相對不穩定。由於短線上中美貿易戰遲遲未有結果，造成國際避險資金往美元、美債流入，也導致新興市場股、匯弱勢，此外，風暴中心的陸股也持續破底，因此，在短線美元未轉弱加上陸股未強彈之前，研判市場避險情緒仍將高漲，國際股市本周仍將維持震盪整理的趨勢不變。

亞股週五早盤依然受美中貿易戰因素干擾而震盪，當中上證指數持續創下波段低點來到 2837 點，所幸在逼近 2800 點關卡前，低接買盤力道湧現，指數收盤反而上漲 0.5%，技術面留下多方抵抗的小紅 K，由於短線上證指數能否止跌成為國際股市關鍵，因此，下周的陸股多頭必須在此奮力一擊，才有辦法扭轉目前的頹勢，否則短線仍將使亞股隨之震盪修正，此外，早盤的亞幣也呈現走貶的狀況，不過在午盤過後，隨著陸股的走高，包括台幣也出現貶幅收斂的現象，本周的美元能否在近期強勢後轉弱，也是亞股止跌的另一關鍵。

台股週五開低震盪再創短線低點，指數一度逼近 10800 點關卡，由於技術面 10800 點為先前波段起漲區短線多頭有機會在此止跌，然目前左右盤勢的外資現貨續賣 99 億元，期貨減碼 1400 口顯見短線賣壓未歇，加上本周有台積電、國泰金、富邦金等重量級權值股要除息，指數短線壓力仍大，外資賣壓何時停歇也將是台股止跌的訊號。從盤面來看，中小型股受盤勢不穩定影響也大多壓回，尤其被動元件已經連跌四日，指標股國巨、華新科都跌破月線，若本周無法強勢反彈，除了恐將回測季線外，也將造成其他中小型股補跌的壓力，此外，領先修正的蘋果、矽晶圓等業績族群短線若無法轉強，短線也將讓人氣持續退散，不過從近 2 日生技族群開始見到部分資金流入來看，內資目前還是持續尋找有機會的標的，因此，本週只要國際股市開始走穩，中小型股仍有機會展開反攻，操作上以展望佳的個股為主，短線避免追高，逢低擇優承接即可。

