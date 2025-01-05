臻鼎旗下先豐通訊火警由B棟延燒到A棟 桃警消：至晚間7時仍未獲控制

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-05 21:00

‌



PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下在位於桃園市觀音工業區經建一路生產厚板及高頻板的先豐通訊，在今 (5) 日中午發生火警，截至下午 7 時火勢仍未獲完全控制，正由警消灌救中，桃園警消指出，先豐通訊火勢已由 B 棟延燒到 A 棟。

臻鼎 - KY 晚間發布新聞資料指出，子公司先豐通訊今天的二廠鍍銅生產線發生火警，公司第一時間已順利疏散所有人員，並無人員傷亡，消防人員到場處置後，火勢已控制並安全善後，火災發生原因尚待消防單位鑑定。

‌



臻鼎 - KY 指出，公司已投保火災險，現有訂單業務，臻鼎 - KY 集團其他廠區立刻啟動備援生產模式，協助客戶生產交貨，初步評估對於整體營運、財務無重大影響，實際損失待判定，未來會加強廠區安全維護機制。

桃園警消對本次的觀音工業區先豐通訊二廠發生火警事件指出，警消於 12 點 37 分接獲報案，並派出 55 車、125 人及 79 名義消前往火場灌救，但在火勢由廠區 B 棟向 A 棟延燒後，至晚間 7 時仍在進行灌救之中。