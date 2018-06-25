

◆盤勢分析

1. 在 OPEC 決定增產後，能源類股止跌回穩，帶動上週五道瓊指數結束多天下跌走勢，收盤四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.72%~0.49%。其中，電子股延續弱勢表現，台積電 ADR 上漲 1.33%、英特爾下跌 0.59%、Apple 下跌 0.29%、NVIDIA 下跌 2.4%、美光下跌 3.94%、特斯拉重挫 3.99%。

2. 因美股四大指數全數下跌與晨間亞洲股市普遍走弱的連動，上周五台股早盤跳空低開，盤中最低 10,828.8 點，指數一度回測季線與半年線，隨後亞洲股市逐漸轉強，台股緩步走高，終場跌幅收斂至 0.38%，下跌 41.79 點，收 10,899.28 點，成交量微擴增至 1487.57 億元；OTC 指數下跌 0.96%，小型股呈現補跌。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股上周五收十字線，持續在季線之上擺盪。

(2) 量能：成交量微增，上攻量能不足，後續上漲宜帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口收斂，MACD 柱狀體下滑，技術面呈現持續整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 107.36 億元；外資 - 99.28 億元、投信 - 2.15 億元、自營 - 5.93 億元。

4. 電子類股

(1)LED：2426 鼎元下半新產能開出，後續營運不看淡，股價震盪走高；此外，8111 立碁 5 月營收年增 11.45%，2Q 營收增溫，股價強勢漲停；同業 6226 光鼎、6168 宏齊股價震盪走高；4944 兆遠則在創收盤新高價。

(2)IC 設計：受惠於旺季來臨，8016 矽創推出無電容驅動 IC，股價周五逆勢走高；2458 義隆電與即將召開法說的 3443 創意股價轉強。

(3) 二線被動：一線產業公司股價進入整理，二線被動元件廠商 6155 鈞寶、6207 雷科股價爆量漲停；6127 九豪再創波段新高。

5. 非電子類股

(1) 塑化：國際變數陡升，市場避險資金進入穩定獲利的塑化板塊，1326 台化、6505 台塑化、1303 南亞周五維持紅盤。

(2) 生技：4162 智擎臨床試驗達標，盤中一度漲停；4147 中裕新藥銷售優預期，下半年出貨拚萬瓶，周五股價量出轉強。

(3) 鋼鐵：不銹鋼廠 2221 大甲 5 月營收衝上 1 億元大關，年增 56.41%，股價連續兩天爆量漲停。

6. 重點訊息：

(1) 中國人民銀行發布從 2018 年 7 月 5 日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行等人民幣存款準備率 0.5 個百分點，預計釋放人民幣 7,000 億（新台幣 3.3 兆元）。

(2) 重量級權值股即將開始除權息，其中，占台股權值最重的台積電即將在 25 日率先除息，台股市值估蒸發新台幣 2074 億元，台積電 25 日開盤參考價落在 219.5 元。

